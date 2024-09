Hertha BSC Nach Fan-Kritik: Reese entschuldigt sich für T-Shirt-Panne

Der 26 Jahre alte Offensivspieler bietet auf seiner eigenen Website ein Shirt für fast 35 Euro zum Verkauf an. Es zeigt den Fußballer in drei Jubelposen über dem Dach des Berliner Olympiastadions. Darunter prangt in Anlehnung an seine Vertragsverlängerung im Sommer der Slogan: „Ich bin hier noch nicht fertig“. Auf der Rückseite stehen unter anderem die Hertha-Partien der aktuellen Saison.