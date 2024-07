Fußball Nach Foul an Herthas Reese: Cottbus fordert Sachlichkeit

Energie Cottbus hat sich für die verunglimpfenden Worte seiner Fans gegen Hertha-Spieler Fabian Reese entschuldigt, gleichzeitig aber einen fairen Umgang in der hitzigen Debatte nach der Verletzung des Berliners angemahnt. Der Fußball-Drittligist wies in einem Statement den Vorwurf zurück, es habe nach dem Foulspiel von Filip Kusic an Reese beim Testspiel am vergangenen Dienstag keine Entschuldigung gegeben. Dies hatte der Hertha-Profi in einem emotionalen Social-Media-Beitrag am Samstag bemängelt.