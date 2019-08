2. Liga : Nach Meyer-Beurlaubung: Hensel wird Interimstrainer in Aue

Nach Meyer-Beurlaubung: Hensel wird Interimstrainer in Aue

Aue Nach der vorläufigen Beurlaubung von Cheftrainer Daniel Meyer sowie dessen Bruder und Assistenten André Meyer beim FC Erzgebirge Aue betreut vorerst Co-Trainer Marc Hensel die Mannschaft als Interimscoach.

Hensel leitete die Übungseinheit der Mannschaft des Fußball-Zweitligisten. „Er ist Interimstrainer. Wir müssen in den kommenden 14 Tagen eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht“, sagte Vereinspräsident Helge Leonhardt.

Vor dem Training hatte Leonhardt die Mannschaft über die Entscheidung informiert. „Wir müssen sehr sorgfältig überprüfen, was jetzt die richtigen Maßnahmen sind“, ergänzte er. Da Hensel nicht in Besitz der erforderlichen Fußball-Lehrer-Lizenz ist, hat der sächsische Club bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Ausnahmegenehmigung beantragt.



Leonhardt wollte die Gründe der überraschenden Beurlaubung für die Meyer-Brüder nicht näher erläutern. „Das verbietet uns auch der Datenschutz. Alle Seiten müssen rechtlich aufpassen, es ist ein unangenehmes Thema“, erklärte Leonhardt, der betonte, dass sein Verhältnis zu Meyer in Ordnung sei: „Wenn wir auseinander gehen sollten, dann erhobenen Hauptes. Ich würde mit Daniel Meyer gern auch noch eine gemeinsame Erklärung abgeben. Daran arbeiten wir jetzt.“