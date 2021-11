2. Liga : Nach Trainer-Kritik: Hannover 96 mahnt Schatzschneider ab

Hannover Hannover 96 hat Vereinslegende und Jugendscout Dieter Schatzschneider nach der Kritik an Trainer Jan Zimmermann mit einer Abmahnung verwarnt.

„Nach einer internen Aufarbeitung der Talk-Veranstaltung "NP-Anstoß" am 17. November haben wir heute ein Gespräch mit unserem Mitarbeiter Dieter Schatzschneider geführt und ihm wegen seines Fehlverhaltens eine Abmahnung erteilt“, gab der Verein bekannt. Ein Sprecher des Clubs bestätigte, dass es sich um eine Abmahnung im arbeitsrechtlichen Sinne handle.

Schatzschneider war bis 1987 für Hannover 96 und Fortuna Köln in der 2. Liga aktiv gewesen und erzielte 153 Tore in Liga zwei. Schalke-Stürmer Simon Terodde hatte beim Spiel gegen Werder Bremen den Rekord Schatzschneiders geknackt und war mit seinem 154. Zweitligator an der 96-Legende vorbeigezogen.