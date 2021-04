2. Liga : Nach Trennung von Trares: Würzburg verliert Abstiegsduell

Sandhausen Auch nach dem nächsten Trainerwechsel schwindet die Hoffnung der Würzburger Kickers auf den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Abstiegsduell beim Vorletzten SV Sandhausen verloren die Kickers am Sonntag 0:1 (0:1).

In einer passend zur prekären Tabellensituation beider Teams zerfahrenen und emotionalen Partie sorgte Kevin Behrens per verwandeltem Handelfmeter (45. Minute) für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Die Trennung von Bernhard Trares und damit vom dritten Coach in dieser Saison zu Ralf Santelli, Cheftrainer im Nachwuchsleistungszentrum, und Sport-Vorstand Sebastian Schuppan brachte den Würzburgern kurzfristig keinen Erfolg.