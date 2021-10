2. Liga : Nach Vereinsstartrekord: FC St. Pauli nun Erster

Hamburg Der FC St. Pauli hat die Gunst der Stunde genutzt und ist an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt.

Keine 60 Sekunden waren gespielt, da lagen die Hausherren schon vorn. Der erstmals in dieser Spielzeit in die Startelf gerückte Buchtmann jagte konsequent ein gutes Zuspiel von Daniel-Kofi Kyereh von der Strafraumgrenze in den Winkel. Auch in der Folge blieb St. Pauli das bessere Team: Burgstallers Schuss parierte Kevin Broll stark (22.) und auch in der Folge hatten Buchtmann (40.) und Afeez Aremu (44.) gute Chancen, während die Gäste keinen einzigen Torschuss verbuchten.