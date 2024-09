2. Fußball-Bundesliga Nächster Rückschlag für Schalke - KSC an der Spitze

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer kassiert, der Karlsruher SC ist zumindest vorübergehend Tabellenführer. Die Gelsenkirchener verloren bei den Badenern mit 0:2 (0:1). Georgiens Nationalstürmer Budu Siwsiwadse (45.+3 und 73. Minute) erzielte vor 31.845 Zuschauern im Wildpark bereits seine Saisontore fünf und sechs und schoss den KSC damit vorerst an die Spitze. Schalke blieb im vierten Liga-Spiel in Serie sieglos und könnte im Verlauf des Wochenendes ins untere Tabellendrittel abrutschen.