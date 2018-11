Über der Nordtribüne hängt bereits eine neue LED-Großleinwand. Sie ist 92 Quadratmeter groß. Die Südseite folgt Anfang Dezember. Von Uwe-Jens Ruhnau

Die Präsentation der Spieler vor dem Anpfiff bringt die Fortuna-Fans meist das erste Mal in die richtige Stimmung für das Heimspiel. Die Namen werden lautstark skandiert, dazu sind die Mannen rund um Kapitän Oliver Fink auf den großen Bildschirmen in der Arena zu sehen. Das geschieht jetzt in XXL-Version: Auf der Nordseite des Stadions ist ein neuer LED-Screen installiert worden, der erstmals beim jüngsten Spiel gegen Hertha BSC die Zuschauer informierte. Vor allem die Tausenden Anhänger der Fortuna auf der Südtribüne kamen in den Genuss dieser Verbesserung.

Besonders die Einspielungen, wenn ein Tor für Fortuna gefallen ist, werden jetzt viel größer dargestellt. Während der alte Screen neun Meter breit und sechs Meter hoch war und 54 Quadratmeter umfasste, ist die neue LED-Leinwand 12,8 Meter breit und 7,2 Meter hoch – und 92 Quadratmeter groß. Michael Brill, Geschäftsführer von D-Live, das die Arena betreibt: „Die neuen LED-Screens sind größer und bieten eine höhere Auflösung. Hiermit gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um unsere Arena noch attraktiver im Vergleich zu anderen Stadien zu gestalten.“ Die neuen Screens seien nicht nur eine lohnende Investition für die Erfüllung künftiger Bundesliga-Standards, sondern böten auch einen Mehrwert für Konzerte und andere Veranstaltungen in der Arena. „Filmeinspieler gehören heute einfach zu jedem Live-Event“, sagt Brill. Dabei ist die Auflösung wichtig: Der alte Screen hatte 108.000 Pixel, der neue 921.600 Pixel.

Die Investition liegt bei gut einer Million Euro. Über der Südtribüne wird ebenfalls eine neue LED-Leinwand installiert. Sie soll zum Spiel gegen Freiburg am 15. Dezember im Einsatz sein. Fortuna-Vorstand Sven Mühlenbeck begrüßt die Screens „als Bereicherung. Sie unterstützen die Emotionen, und die positive Stimmung überträgt sich ja wieder auf die Mannschaft.“