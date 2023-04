2. Liga Neunter Sieg in Serie: St. Pauli besiegt auch Regensburg

Am Samstag feierten die Hamburger mit dem hart erarbeiten 1:0 (1:0) über Jahn Regensburg den neunten Erfolg in Serie. Damit stellte St. Pauli die Zweitliga-Bestmarke von Hannover 96 sowie der Stuttgarter Kickers ein und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz vier. Vor 29.235 Zuschauern am Millerntor profitierten die Gastgeber von einem Eigentor des Regensburgers Prince Owusu in der 23. Minute.