2. Liga : Neururer glaubt nicht an direkten Schalker Wiederaufstieg

Neururer glaubt nicht an direkten Schalker Wiederaufstieg

Berlin Der ehemalige Fußballtrainer Peter Neururer wünscht Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 den sofortigen Wiederaufstieg - allerdings glaubt er nicht daran.

„Platz 1 ist für mich utopisch. Ich habe Schalke 1989 in einer ähnlichen Situation in der 2. Liga übernommen und wurde auf Platz 2 entlassen. Nur: finanziell sieht es heute noch schlechter aus!“, sagte der 66-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ zur bevorstehenden Zweitliga-Saison.