Fortuna-Coach Friedhelm Funkel hatte in einer Video-Botschaft an die Fußballfans seiner Heimatstadt appelliert, seine Mannschaft im Spiel gegen Mainz zu unterstützen. Rainer Mellis gehört zu den Neussern, die dem Aufruf folgten. Von Falk Janning

„Wir Neusser leisten der Fortuna gerne Schützenhilfe“, sagt Rainer Mellis. Der Sprecher des Volksbank-Vorstandes gehört zu jenen Neussern, die am Freitagabend dem Aufruf von Fortuna-Coach Friedhelm Funkel gefolgt sind und sich auf den Weg zum Bundesliga-Heimspiel der Düsseldorfer gegen den FSV Mainz 05 gemacht haben.

Der Trainer von Fortuna hatte nach dem überraschenden 3:3 seiner Mannschaft beim FC Bayern in einer Video-Botschaft appelliert: „Ich als gebürtiger Neusser und jetziger Fortuna-Trainer möchte euch bitten, uns die Bude voll zu machen. Wir brauchen eure Schützenhilfe.“

Vor allem Fans aus der Nachbarstadt galt der Appell des gebürtigen Neussers. Das Spiel stehe unter dem Motto: „Schützenfest im Herbst - auch für alle Neusser“. Gemeinsam wolle man den nächsten Sieg feiern. Als zusätzlichen Anreiz versprach Funkel allen Neussern zehn Euro Rabatt auf ihre Eintrittskarten. „Kommt ins Stadion. So wie ich euch beim Schützenfest unterstütze, so hoffe ich, dass ihr mich und die Mannschaft im Stadion unterstützt.“

Für den Neusser Rainer Mellis ist diese Form der Hilfe eine Selbstverständlichkeit. „Friedhelm ist großartig. Er hat seine Wurzeln in Neuss - und sie nie vergessen. Er ist dem Neusser Schützenfest immer verbunden geblieben und besucht jedes Jahr am Schützen-Montag auch unseren Biwak. Da ist es doch nur ganz logisch, dass wir Neusser ihm heute etwas zurückgeben.“

Für Mellis ist Fortuna zu einem Stück Heimat geworden, und daran hat auch Friedhelm Funkel seinen Anteil. „Ich bin zwar im Ruhrpott groß geworden und drücke Schalke 04 die Daumen. Doch zur Fortuna habe ich in den vergangenen Jahren eine große Sympathie entwickelt, sie ist mir ans Herz gewachsen“, sagt der 52-Jährige. „Und das hat auch mit Friedhelm Funkel zu tun, der den Verein in die Bundesliga geführt hat.“ Die Unterstützung des Bundesliga-Neulings aus Neuss sei auch deshalb wichtig, um den vielen Fans von Borussia in Neuss etwas entgegenzusetzen.

Funkel betont gerne seine Neusser Wurzeln. „Neuss wird immer meine Heimatstadt bleiben“, meinte er einmal. Der 64-Jährige wurde in Neuss geboren. Schon als kleiner Junge ging er regelmäßig ins Stadion an der Hammer Landstraße, um dort die Fußballspiele zu sehen. Dabei war er in den 70er-Jahren auch Augenzeuge des sensationellen 5:4-Sieges des VfR gegen Fortuna. Mit acht Jahren schloss er sich der Jugendabteilung des VfR Neuss an, durchlief dort alle Jugendmannschaften. Auch mit 18 Jahren kickte Funkel noch für den VfR, der damals in der dritthöchsten Klasse vertreten war. Seine erste Trainerstation? Natürlich ebenfalls der VfR Neuss. Viele Jahre marschierte er beim Grenadierzug Bommelante beim Neusser Schützenfest.