2. Liga : Niederlage in Paderborn: Hannover muss weiter bangen

Niederlage in Paderborn: Hannover muss weiter bangen

Paderborn Hannover 96 muss weiter um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Die Niedersachsen verloren am viertletzten Spieltag mit 0:3 (0:2) beim eigentlich heimschwachen SC Paderborn.

Die Ostwestfalen feierten dagegen den ersten Heimsieg seit dem 6. November und rückten auf Rang sieben vor. Philipp Klement bereits in der zweiten Minute sowie der ausgerechnet im Winter von Hannover nach Paderborn gewechselte Florent Muslija (17.) sorgten für die frühe 2:0-Führung für das Team von Trainer Lukas Kwasniok. Das hatte die meiste Zeit alles im Griff, die Gäste waren harmlos und kamen kaum zu Chancen. Der in der 87. Minute eingewechselte Kelvin Ofori sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit für den Endstand.