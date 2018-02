Der 1. FC Nürnberg um Doppeltorschütze Kevin Möhwald hält mit viel Tempo Kurs auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Eine Woche nach dem Sieg bei Union Berlin gewannen die Franken ihr Heimspiel gegen Erzgebirge Aue mit 4:1 (1:0). dpa

Vor 24 451 Zuschauern sorgte Möhwald (37. Minute) mit einem wuchtigen Distanzschuss für den Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel war er zum sechsten Mal in dieser Saison erfolgreich (46.). Patrick Erras (71.) per Kopf und Joker Tobias Werner (76.) gleich nach seiner Einwechslung erhöhten. Cebio Soukou (72.) verkürzte zwischenzeitlich. In der Tabelle bleibt der „Club“ Zweiter hinter Fortuna Düsseldorf.

