2. Liga : Nürnberg kassiert in Darmstadt erste Saisonniederlage

Nürnberg kassiert in Darmstadt erste Saisonniederlage

Darmstadt Der heimstarke SV Darmstadt 98 hat dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage zugefügt.

Die bis Freitagabend allein noch ungeschlagenen Franken verloren vor 13.000 Zuschauern am Böllenfalltor mit 0:2 (0:1).

Die Gastgeber bejubelten den fünften Heimsieg in Serie nach Toren von Stürmer Luca Pfeiffer (11. Minute) sowie Nürnbergs Verteidiger Christopher Schindler, der einen Eckball unglücklich mit dem Kopf ins eigene Gehäuse verlängerte (58.). Mit 20 Punkten rückte Darmstadt in der Tabelle bis auf einen Zähler an die Nürnberger heran.