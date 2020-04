2. Liga : Nürnberg-Sportchef: Nächste Saison „oben mitspielen“

Robert Palikuca ist der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Foto: Timm Schamberger/dpa.

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg will in der nächsten Saison wieder um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga spielen.

„Wir werden alles dafür tun, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, in der neuen Saison oben mitspielen zu können. Es gibt aktuell keinen Grund, diese Ziele über Bord zu werfen. Die Corona-Krise trifft alle Vereine, insofern werden wir keinen Wettbewerbsnachteil haben“, sagte Sport-Vorstand Robert Palikuca der „Bild“-Zeitung.