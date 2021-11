2. Liga : Ohne Trainer Schultz: St. Pauli gewinnt Topspiel in Nürnberg

Ohne Trainer Schultz: St. Pauli gewinnt Topspiel in Nürnberg

Guido Burgstaller (r) vom FC St. Pauli jubelt mit Leart Paqarada über seinen Treffer zur 1:0-Führung in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Selbst ohne Corona-Fall Timo Schultz an der Seitenlinie hat der FC St. Pauli das packende Topspiel gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen und marschiert weiter in Richtung Aufstieg.

In Abwesenheit des positiv auf Corona getesteten Trainers verteidigte der kombinationsstarke Kiez-Club beim 3:2 (2:1) am Sonntag die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga und hat weiter drei Punkte Vorsprung auf Verfolger SV Darmstadt 98. Die Nürnberger offenbarten in der Deckung zu viele Lücken und rutschten nach der dritten Saisonniederlage auf Rang sieben ab.