2. Liga Osnabrück hofft auf Spiel gegen Hertha an der Bremer Brücke

Der seit Dienstag als Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga feststehende VfL Osnabrück hofft, das letzte Saisonspiel am 19. Mai gegen Hertha BSC im aktuell gesperrten Stadion an der Bremer Brücke austragen zu können. Wie der Club auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wird an zwei Möglichkeiten gearbeitet: der Stabilisierung des Dachs durch Stützen sowie das Abdecken des Dachs und die Demontage der mangelhaften Holzleimbinder.