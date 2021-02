2. Liga : Osnabrück verliert auch gegen Heidenheim

Osnabrück Der VfL Osnabrück kommt auch nach dem Trainerwechsel vorerst nicht aus der Krise.

Tim Kleindienst brachte die Gäste aus Baden-Württemberg in der 42. Minute per Kopf in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Oliver Hüsing mit dem zweiten Heidenheimer Kopfballtreffer für das 0:2 (50.). In der Folge hatten die Gastgeber mehrere Chancen, frühzeitig noch einmal heranzukommen. Der Anschlusstreffer von Christian Santos kam zu spät (88.).