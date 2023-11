2. Liga Osnabrück verliert auch mit neuem Trainer

Die Magdeburger waren spielerisch von Beginn an besser. Schon in der ersten Halbzeit hätten sie durch einen Drehschuss von Luc Castaignos in Führung gehen können (28.). Das Führungstor von Atik nahm den Osnabrückern endgültig den Glauben an ein Erfolgserlebnis. Der VfL ist jetzt seit sieben Zweitliga-Spielen sieglos.