2. Liga Ouwejan für eine Woche vom Profi-Training suspendiert

Laut Vereinsangaben hatte sich Ouwejan bereits am Samstag bei der sportlichen Leitung Schalkes entschuldigt. Sportchef André Hechelmann war dennoch auch am Sonntag noch erbost. „Wenn sich ein Spieler nach einer derart schlechten Team-Leistung so verhält, dann zeigt das, dass er die Situation, in der wir uns befinden, nicht verstanden hat“, schimpfte Hechelmann.