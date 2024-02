2. Liga Paderborn bleibt im Aufstiegskampf dran: 2:1 beim SV Wehen

In einer ersten Halbzeit mit nur wenigen Strafraumszenen hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel und durch einen Freistoß von Raphael Obermair, den Torwart Florian Stritzel an die Latte lenkte (9.), die erste Möglichkeit. Die Hessen gingen nach einer halben Stunde überraschend durch Kovacevic in Führung, der einen Konter nach einer gegnerischen Ecke mit einem Schuss aus spitzem Winkel vollendete. Noch vor der Pause gelang dem SCP aber der Ausgleich durch Kostons, der frei auf Stritzel zulief und aus zwölf Metern ins linke untere Eck einschob.