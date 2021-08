2. Liga : Paderborn führt Bundesliga-Absteiger Werder Bremen vor

Bremen Werder Bremen hat nach einer blamablen Vorstellung die erste Saison-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Gegen den SC Paderborn verlor die Mannschaft von Trainer Markus Anfang hochverdient mit 1:4 (0:3) und wurde von den Bremer Zuschauern teilweise ausgepfiffen.

Paderborn nutzte in der ersten Hälfte die zahllosen Fehler in der Bremer Abwehr. Platte köpfte freistehend nach einer Flanke von Jamilu Collins zur Führung. Acht Minuten später hatte der frühere Darmstädter erneut keine Probleme: Der Stürmer profitierte von einem Ausrutscher von Österreichs EM-Fahrer Marco Friedl und schoss den zweiten Treffer. Michel erhöhte per Außenrist (36.). Die Pfiffe unter den Bremer Fans wurden von Minute zu Minute lauter.