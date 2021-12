2. Liga : Paderborn-Trainer Kwasniok würde bei Impfpflicht einlenken

Paderborn Der bisher ungeimpfte Trainer Lukas Kwasniok vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn würde im Falle einer allgemeinen Impfpflicht umgehend einlenken, aber offenbar auch erst dann.

„Jeder darf in Deutschland bislang frei wählen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Dass man eine freie Entscheidung immer wieder thematisiert, finde ich schwer nachvollziehbar“, sagte Kwasniok allerdings. Für den Trainer, der aktuell mit einem Mund-Nase-Schutz am Spielfeld stehen muss, sei es aber wichtig, Schaden von seiner komplett geimpften Familie oder dem Verein abzuhalten, versicherte er. „Ich halte mich an alle vorgegebenen Maßnahmen, um Infektionen zu vermeiden“, sagte er: „Ich arbeite fast täglich mit meiner Mannschaft, lebe ansonsten eher zurückhaltend und verbessere stattdessen abends meine Kochkünste.“