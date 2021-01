15. Spieltag der 2. Liga : Patzer und Überraschungen: Terodde rettet HSV die Spitze

Düsseldorf Keine Siege für die Favoriten, überraschende Punktgewinne für die Abstiegskandidaten. Der HSV bleibt Spitzenreiter in der 2. Liga.

Selbst der Tabellenfünfte Fortuna Düsseldorf kann am Montag mit einem Sieg bei Eintracht Braunschweig bis auf einen Punkt an den HSV heranrücken. Daher war das 1:1 beim 1. FC Nürnberg auch eine verpasste Chance, den Vorsprung auszubauen.

HSV-Trainer Daniel Thioune erkannte zwar die Schwächen in seinem Team, war aber mit dem Remis nach zuvor vier Siegen am Stück zufrieden. „Trotz des vielen Ballbesitzes war das Spiel heute aber nicht so zwingend wie in den letzten Wochen. Genau das hat uns heute gefehlt, um als Sieger vom Platz zu gehen. Am Ende werden wir sehen, wie wertvoll dieser Punkt noch sein kann“, sagte der Coach.