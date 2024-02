2. Liga Polizeieinsatz in Braunschweig: Vater und Tochter geschockt

Der Vater des beim Fußball-Zweitligaspiel in Braunschweig verletzten Mädchens hat geschockt auf die Ereignisse reagiert. „Wir standen vor dem Block sechs, meine Tochter war auf die Toilette gegangen und stellte sich gerade wieder zu uns. Dann sind die Polizisten wie verrückt durch uns durch gerannt“, sagte der Vater der Achtjährigen dem „Spiegel“. „Sie wurde von einem Helm, der am Gurt hing, einem Schlagstock oder einem anderen harten Gegenstand am Kopf erwischt.“