2. Fußball-Bundesliga Remis in Elversberg: Köln wendet Fehlstart ab

Der 1. FC Köln hat einen Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga gerade noch vermieden. Timo Hübers (84. Minute) sorgte in der Schlussphase bei der SV Elversberg noch für den Ausgleich zum 2:2 (1:0). Denis Huseinbasic (21.) hatte die Geißböcke vor 9.502 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde zwar in Führung geschossen, doch Fisnik Asllani (46.) und Frederik Schmahl (62.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Saarländer.