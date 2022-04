2. Liga : Remis in Karlsruhe: Ingolstadt steigt ab

Karlsruhe Der Abstieg des FC Ingolstadt aus der 2. Fußball-Bundesliga ist besiegelt.

Die Schanzer spielten am Freitag trotz 2:0-Führung nur 2:2 (1:0) beim Karlsruher SC und können den Rückstand auf den Relegationsrang 16 in den verbleibenden drei Saisonspielen nicht mehr aufholen. Der KSC indes machte zum Auftakt des 31. Spieltags auch noch den letzten Schritt zum Ligaverbleib.

Patrick Schmidt per Handelfmeter (24. Minute) und Filip Bilbija (46.) erzielten die Tore für den FCI. Fabian Schleusener (69.) und Philipp Hofmann (75.) trafen für die Badener. Ingolstadt muss damit nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder zurück in die 3. Liga.

Die Gäste-Führung durch Schmidt nahm dem KSC vor 16.655 Zuschauern erstmal den Wind aus den Segeln. Verteidiger Daniel O'Shaughnessy, der den Strafstoß verursacht hatte, bekam den Ball kurze Zeit später an den Kopf und wurde ausgewechselt. Keine 30 Sekunden nach der Pause erhöhte Bilbija per Abstauber für den FCI. Karlsruhes Trainer Christian Eichner belebte sein Team mit einem Vierfachwechsel in der 53. Minute aber nochmal. Schleusener und Hofmann trafen per Kopf, fast hätte der KSC die Partie sogar noch ganz gedreht.