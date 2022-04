2. Liga : Remis in Regensburg: FC Ingolstadt vor dem Abstieg

Regensburg Der SSV Jahn Regensburg hat dem FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga wohl auch die letzte minimale Hoffnung im Abstiegskampf genommen.

Die Schanzer verpassten dagegen in einem hart umkämpften bayerischen Duell nach dem Führungstor von Christian Gebauer (36.) den zweiten Sieg nacheinander. Neun Punkte Rückstand auf Platz 16 dürften für die Ingolstädter in den letzten fünf Partien nicht mehr aufzuholen sein.

Florian Pick hätte nach der Pause fast auf 2:0 für Ingolstadt erhöht, scheiterte aber an Meyer (48.). Beim 1:1 herrschte nach einer Ecke Chaos im Ingolstädter Strafraum. Albers stocherte den Ball über die Linie. In der Schlussphase war der Jahn dem Sieg näher, Kapitän Benedikt Gimber köpfte in der Nachspielzeit an die Latte.