2. Liga : Remis zwischen Holstein Kiel und Greuther Fürth

Kiel Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich nach zuvor zwei Niederlagen immerhin einen Punkt erkämpft. Das Team von Trainer Ole Werner kam zu einem 1:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Am Spielverlauf änderte der Ausgleich nichts. Kiels Offensivbemühungen wirkten wenig erfolgsversprechend. Fürths Defensive hatte keine große Mühe, sie zu unterbinden. Am Ende ging die Punkteteilung in einem schwachen Spiel völlig in Ordnung.