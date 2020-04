Coronavirus-Pandemie : Rettig: Krise als Start für „andere DNA des Profifußballs“

Hamburg Andreas Rettig hat angesichts der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie für einen höheren Stellenwert des Sports in Deutschland plädiert.

„In den Schulen gibt es zwei, in einigen Bundesländern drei Sportstunden. Die dritte fällt meist noch aus. Da schmeißt der Musiklehrer den Ball in die Mitte und sagt: Nun macht mal Sport“, sagte der 56-Jährige in der Talkrunde.