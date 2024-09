2. Fußball-Bundesliga Risikospiel Rheinderby: Polizei-Großeinsatz in Düsseldorf

Rund um das Rheinderby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga bereitet sich die Polizei intensiv auf einen Einsatz vor. Die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sei als Risikospiel eingestuft worden und daher werde man vor, während und nach Anpfiff im Stadionbereich sowie im Stadtgebiet präsent sein, heißt es in einer Mitteilung.