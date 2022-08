2. Fussball-Bundesliga : „Es kann sich sehen lassen, was wir gezeigt haben“

Kaiserslautern 2. Fußball-Bundesliga: Rote Teufel müssen unglückliche Niederlage gegen Paderborn verdauen und richten Blick nach vorne.

Ebenfalls ein positives Zwischenfazit zieht Abwehrspieler Kevin Kraus, der gegen Paderborn viel einstecken musste. Gegen Ende der ersten Hälfte rasselte er mit Erik Durm zusammen und musste minutenlang behandelt werden, anfangs der zweiten Hälfte klärte er mit dem Gesicht gegen einen Schuss von Schallenberg aus kurzer Entfernung. „Das 0:1 war sehr unglücklich. Wir können uns darüber ärgern, müssen uns aber nicht verstecken und den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir können dagegen halten, auch gegen sehr gute Zweitliga-Mannschaften wie Paderborn“, sagte der FCK-Innenverteidiger. „Wir haben wenig zugelassen, darauf können wir aufbauen“, blickt er der Auswärtspartie am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth zuversichtlich entgegen. In der Tat: Paderborn besaß nur wenige Torchancen. Torschütze Felix Platte, der in der 82. Minute seine Abstauberqualitäten zeigte, köpfte in der 32. Minute aus kurzer Distanz übers Tor. FCK-Keeper Andreas Lu­the hatte zuvor einen Schallenberg-Schuss entschärft. In der zweiten Hälfte vergaben die Paderborner die gefährliche Freistoßsituation nach dem Platzverweis für Hendrick Zuck (Notbremse), der Sirlord Conteh nur durch Trikotzupfen bremsen konnte (47.). Ansonsten gab es nur noch eine Freistoßchance durch Muslija (62.), der FCK agierte auch in Unterzahl taktisch geschickt.