Der SV Sandhausen kann im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Stürmer Fabian Schleusener zählen. Der 27 Jahre alte Profi hat beim 2:1 in Ingolstadt einen „glatten Bruch des linken Schienbeins“ erlitten, wie der Verein mitteilte. dpa

Schleusener sollte noch am Sonntag in Ingoldstadt operiert werden. Damit ist die Saison für den Stürmer vorzeitig beendet. „Das wird definitiv keine Bagatellgeschichte sein. Das ist eine schwere Verletzung. Wir gehen von einem Bruch aus“, hatte SVS-Trainer Uwe Koschinat in der Pressekonferenz nach der Partie erklärt. Der vom Bundesligisten SC Freiburg ausgeliehene Schleusener hatte sich in der ersten Spielhälfte bei einem schweren Zusammenprall mit FCI-Torwart Philipp Tschauner verletzt. Er musste vom Platz getragen werden und wurde sofort in eine Klinik in Ingolstadt eingeliefert.

