Nach vorzeitigem Abstieg Sandhausen plant „kompletten Neustart“

Sandhausen verlor in Heidenheim durch ein Tor von Jan-Niklas Beste in der 68. Minute verdient und hat schon vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr auf den Ligaverbleib. Dennoch wolle man sich zum Abschluss gegen den Hamburger SV in einer Woche noch mal „so teuer wie möglich verkaufen“, kündigte Trainer Kleppinger an.