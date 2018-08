Sandhausens WM-Spieler Gislason fällt vorläufig aus

Der isländische Nationalstürmer Rurik Gislason fällt beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen auf unbestimmte Zeit aus. dpa

Der 30-Jährige, der während der Weltmeisterschaft wegen seines guten Aussehens einen Hype in den sozialen Medien ausgelöst hatte, wird am Freitag (18.30 Uhr) beim VfL Bochum wegen eines Knochenödems definitiv fehlen. „Es kann schnell heilen oder sich noch eine Weile hinziehen“, sagte Sandhausens Trainer Kenan Kocak am Mittwoch. Nach bislang zwei Niederlagen will der Zweitliga-Letzte in Bochum die ersten Punkte holen und einen noch schlimmeren Fehlstart abwenden.

