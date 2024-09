2. Bundesliga SC Paderborn bleibt in 2. Liga ungeschlagen

Der SC Paderborn bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Ostwestfalen gewannen gegen Hannover 96 mit 2:1 (1:1) und bleiben dem Spitzenduo in der Tabelle damit auf den Fersen. Für die ambitionierten Niedersachsen war es dagegen die zweite Auswärtsniederlage in Serie.