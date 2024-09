2. Fußball-Bundesliga SC Paderborn nur 0:0 gegen Aufsteiger Ulm

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nicht verteidigen können. Die Ostwestfalen kamen in einem Spiel mit sehr wenigen Torchancen gegen den Aufsteiger SSV Ulm nicht über ein 0:0 hinaus. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab. Für die Mannschaft von Ulms Coach Thomas Wörle bedeutete das Remis den ersten Punktgewinn in dieser Zweitligasaison. Es war das erste Pflichtspiel überhaupt in dem sich der SC Paderborn und der SSV Ulm gegenüberstanden.