2. Liga Schalke 04 nach Remis in Elversberg weiter im Abstiegskampf

Die Gäste starteten schwungvoll in die Partie und hätten früh in Führung gehen können. Ein wuchtiger Schuss von Kenan Karaman (6.) landete jedoch nur an der Latte. Nach einer Viertelstunde büßte Schalke seine Dominanz ein. Kurz nachdem Jannik Rochelt und Paul Wanner eine Doppelchance noch ungenutzt gelassen hatten, traf Le Joncour per Kopf zum 1:0 für Elversberg.