2. Liga Schalke baut Schulden ab - Sorgen vor dem Absturz

Besonders groß sind die Sorgen vor einem weiteren Abstieg in die 3. Liga. „Wir haben am 15. März fristgerecht die Lizenzierungsunterlagen für die 2. und 3. Liga eingereicht. Was die Drittliga-Planungen betrifft, rechnen wir damit, dass die vorläufige Erteilung der Lizenz nur unter Bedingungen erfolgen wird. Wir sind allerdings überzeugt davon, den Klassenerhalt zu schaffen“, kommentierte Rühl-Hamers.