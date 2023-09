2. Liga Schalke holt nur einen Punkt in Wiesbaden

In Abwesenheit des am Vortag aus dem Kader gestrichenen Stammtorhüters Ralf Fährmann dominierte Schalke von Beginn an die Partie im Stile einer Heim-Mannschaft. Die Gäste hatten deutlich mehr Ballbesitz, strahlten in der ersten Halbzeit trotz ihrer Überlegenheit gegen konzentrierte Hausherren aber nur wenig Torgefahr aus.