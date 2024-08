2. Fußball-Bundesliga Schalke nur 2:2 in Magdeburg - Fortuna auf Rang zwei

Der FC Schalke 04 kommt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht richtig in Fahrt, konnte aber beim 2:2 beim 1. FC Magdeburg immerhin die zweite Auswärtsniederlage nacheinander abwenden. Kapitän Kenan Karaman rettete seinem Team nach 1:2-Rückstand durch die Treffer von Magdeburgs Marcus Mathisen (40.) und Martijn Kaars (45.+2) das Remis. Moussa Sylla hatte die Schalker schon in der 8. Minute in Führung gebracht.