2. Liga Schalke-Rostock: Fan-Auseinandersetzung in Gelsenkirchen

Die Polizei wies die Vorwürfe zurück. „Die Polizei Gelsenkirchen geht lageangepasst und professionell in diesen Einsatz. Solche Vorwürfe sind absolut haltlos“, sagte Einsatzleiter Peter Both. „Wir appellieren an dieser Stelle erneut an die Verantwortlichen in den Fanszenen und den Vereinen, ihren Beitrag zu leisten, deeskalierend zu intervenieren. Niemand außer den Störern hat ein Interesse an Randale. Insofern halte ich derartige Falschmeldungen für unverantwortlich.“