2. Bundesliga Schalke-Trainer Geraerts: „Ich gebe nicht auf“

Schalkes Trainer Karel Geraerts gibt sich nach der verrückten und extrem bitteren 3:5-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 kämpferisch. „Ich bin ein Sportmensch. Ich gebe nicht auf“, sagte der 42-Jährige, auf den der Druck immer größer wird. „Ich gehe immer weiter. Das wird morgen so sein, das wird nächste Woche so sein. Das wird meine ganze Fußballkarriere so sein.“