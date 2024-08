2. Fußall-Bundesliga Schalke und Angreifer Polter lösen Vertrag auf

Polter war im Sommer 2022 vom VfL Bochum zum Reviernachbarn gewechselt. Für den FC Schalke bestritt er insgesamt 35 Partien in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal, in denen ihm fünf Treffer gelangen. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Angreifer an den SV Darmstadt 98 verliehen. In der aktuellen Spielzeit wurde Polter am 1. Spieltag beim Heimsieg der Schalker gegen Eintracht Braunschweig (5:1) eingewechselt.