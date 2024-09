2. Bundesliga Schalke verliert nach 3:0-Führung noch gegen Darmstadt

In einem denkwürdigen Zweitliga-Spiel hat der FC Schalke 04 eine 3:0-Führung verspielt und gegen Darmstadt 98 noch verloren. Das Team von Trainer Karel Geraerts musste beim 3:5 (3:1) einen krachenden emotionalen Rückschlag hinnehmen. Die Gelsenkirchener und sein Coach rutschen immer tiefer in die Krise. Schon vor dem Spiel war über Geraerts' Zukunft spekuliert worden, sollte er erneut nicht gewinnen. Nun wird es wohl ganz eng. Darmstadts neuer Trainer Florian Kohfeldt gelang dagegen der frenetisch bejubelte erste Sieg in seiner zweiten Partie mit den Hessen.