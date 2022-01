2. Liga : Schalke verpasst gegen Kiel den Sprung auf Platz drei

Kiels Finn Porath (M) geht in den Zweikampf mit Schalkes Rodrigo Zalazar (l) um den Ball. Foto: Bernd Thissen/dpa

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 ist zum Rückrundenstart gegen Holstein Kiel nicht über ein Unentschieden hinausgekommen.

Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis trennte sich im Heimspiel 1:1 (0:0) von den Norddeutschen und verpasste den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Mittelfeldspieler Alexander Mühling brachte Kiel in der 67. Minute mit einem Traumtor aus 18 Metern in Führung. Simon Terodde bewahrte die Königsblauen mit seinem Ausgleich vor einer Niederlage (73.).