2. Liga Schalke verpflichtet Angreifer Moussa Sylla

Der 24 Jahre alte Stürmer wechselt vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen. Sylla erzielte in der vergangenen Spielzeit 15 Treffer und bereitete sieben weitere vor. In diesem Juni debütierte er für die Nationalmannschaft Malis. In der Jugend spielte der Stürmer in 22 Partien für verschiedene französische Nachwuchs-Nationalmannschaften.