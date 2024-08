Fußball Schalke zum Auftakt mit Tor-Gala: 5:1 gegen Braunschweig

Gelsenkirchen · Der FC Schalke 04 legt gegen Eintracht Braunschweig einen Auftakt nach Maß in die 2. Fußball-Bundesliga hin. In einem lange Zeit spannenden Traditionsduell spielte S04 in der Schlussphase furios auf.

03.08.2024 , 22:30 Uhr

Der FC Schalke 04 um Moussa Sylla hat zum Auftakt der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig gewonnen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Der FC Schalke 04 hat zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig gewonnen und vorerst die Tabellenführung erobert. Im Heimspiel besiegten die Königsblauen die Niedersachsen vor 60.534 Zuschauern mit 5:1 (2:1). Damit sind die Schalker zumindest bis zu den Sonntagsspielen Spitzenreiter. Die Tore für S04 erzielten Tobias Mohr (9. Minute), Moussa Sylla (25./82.) und Kenan Karaman (73./83.). Für die Eintracht sorgte Kevin Ehlers nach einer Ecke für den einzigen Treffer (33.). Noch vor dem Führungstor der Schalker hatten die Braunschweiger die erste Großchance im Duell der Traditionsclubs, jedoch scheitere Rayan Philippe aus spitzem Winkel an Schalkes neuer Nummer eins Justin Heekeren. Der 23-Jährige hatte kurz vor Saisonstart von Schalke-Trainer Karel Geraerts den Vorzug vor Ron-Thorben Hoffmann erhalten. Anschließend rissen die Königsblauen die Partie an sich - und belohnten sich mit zwei Treffern. Die Eintracht zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und schaffte das 1:3. Nach der Halbzeit blieb die Partie lange spannend, bis die Schalker eine furiose Schlussphase hinlegten. © dpa-infocom, dpa:240803-930-193305/1

(dpa)