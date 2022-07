2. Fussball-Bundesliga : Auswärtsspiel bei Holstein Kiel: Schwimmen die Roten Teufel weiter auf der Euphoriewelle?

Überragende Unterstützung: Rund 2000 Lauterer Fans werden ihre Mannschaft am Samstag beim Auswärtsspiel in Kiel anfeuern. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Der Auftakt vor den eigenen Fans war sehr emotional und überaus erfolgreich – am Samstag muss Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern erstmals in dieser Saison auswärts bestehen.

Minutenlang feierten die FCK-Anhänger ihr Team enthusiastisch nach dem Last-Minute-Sieg zur Saisoneröffnung vor einer Woche gegen Hannover 96. Die Spieler der Roten Teufel rund um den umjubelten 2:1-Siegtorschützen Kevin Kraus ließen sich bei ihrer Ehrenrunde vor über 40.000 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion Zeit, sie genossen die Ovationen nach der kräftezehrenden Abwehrschlacht in der zweiten Halbzeit. Sie wissen genau: Die gezeigte Leistung müssen sie Woche für Woche wiederholen, wenn sie in der 2. Liga bestehen wollen.

Schon am Samstag (13 Uhr) kommt es zur ersten Bewährungsprobe auf fremdem Terrain, dann muss das Team von FCK-Trainer Dirk Schuster bei Holstein Kiel antreten. Die Norddeutschen scheiterten vor einem Jahr in der Bundesliga-Relegation knapp am 1. FC Köln, nach einem 1:0-Sieg in Köln verloren die „Störche“ zu Hause mit 1:5 und verpassten die Krönung einer starken Saison.

Die Pfälzer sind also gewarnt, können sich aber auch in Kiel auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Rund 2000 Anhänger der Roten Teufel werden ihren FCK ins Holstein-Stadion begleiten. „Es ist überragend, wieder so viele Fans dabei zu haben“, freut sich FCK-Coach Schuster auf die Partie in Kiel, die seine Spieler mit breiter Brust angehen können. Kiel entführte am ersten Spieltag beim 2:2 in Fürth einen Punkt beim Bundesliga-Absteiger.