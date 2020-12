2. Liga : Sieg gegen Osnabrück: Düsseldorf stürmt auf Rang fünf

Düsseldorf Absteiger Fortuna Düsseldorf hat nach einem holprigen Saisonstart den Sprung ins obere Tabellendrittel der 2. Fußball-Bundesliga geschafft.

Die beste Heimmannschaft der Liga bezwang am Mittwochabend den VfL Osnabrück mit 3:0 (1:0) und schob sich damit auf Rang fünf an die Aufstiegsränge heran. Die zuvor in der Fremde unbesiegten Niedersachsen hingegen fielen nach drei Auswärtssiegen in Serie auf Rang 7 zurück.